أنور قرقاش: البرزة الأسبوعية لرئيس الدولة تحديث لتقاليد عريقة تمثل الإرث الطيب للحكم في الإمارات

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على نهج والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تواصله مع المواطنين والتعامل مع شؤونهم بكل حكمة وأريحية وبشاشة.

ووصف معاليه البرزة الأسبوعية لصاحب السمو رئيس الدولة بأنها مدرسة وتحديث لتقاليد عريقة تمثل الإرث الطيب للحكم في الإمارات، فهي التواصل مع المواطنين والتعامل مع شؤونهم، وهي منصة لتكريم المتفوقين في هذا الوطن المعطاء ومناسبة لاستقبال الوفود الأجنبية الزائرة.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "البرزة الأسبوعية لصاحب السمو رئيس الدولة مدرسة وتحديث لتقاليد عريقة تمثل الإرث الطيب للحكم في الإمارات، فهي التواصل مع المواطنين والتعامل مع شؤونهم، وهي منصة لتكريم المتفوقين في هذا الوطن المعطاء ومناسبة لاستقبال الوفود الأجنبية الزائرة، والشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، يسير على نهج والده، رحمه الله، بكل حكمة وأريحية وبشاشة".

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