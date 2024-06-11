حمدان بن محمد يحضر خلوة الذكاء الاصطناعي ويوجه بتحويل مخرجاتها لمشاريع ترتقي بريادة دبي في توظيف تطبيقاته

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، خلوة الذكاء الاصطناعي بدبي، والتي جمعت أكثر من 2500 مسؤول حكومي ومدير تنفيذي وخبير متخصص ضمن 35 جلسة حوارية وورشة عمل، وتم خلالها إطلاق شراكات ومبادرات جديدة هدفها صناعة مستقبل واعد لهذا القطاع.

والتقى سموه خلال الحدث، عدداً من مديري ومسؤولي الجهات الحكومية بدبي والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين اعتمدنا تعيينهم في 22 جهة حكومية.

كما وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل مخرجات الخلوة لمشاريع ومبادرات ترتقي بريادة دبي في التوظيف الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فُرصِهِ اللامحدودة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم خلوة الذكاء الاصطناعي بدبي التي جمعت أكثر من 2500 مسؤول حكومي ومدير تنفيذي وخبير متخصص ضمن 35 جلسة حوارية وورشة عمل، وتم خلالها إطلاق شراكات ومبادرات جديدة هدفها صناعة مستقبل واعد لهذا القطاع".

وأضاف سموه: "خلال الحدث، التقيت عدداً من مديري ومسؤولي الجهات الحكومية بدبي والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين اعتمدنا تعيينهم في 22 جهة حكومية، ووجهنا بتحويل مخرجات الخلوة لمشاريع ومبادرات ترتقي بريادة دبي في التوظيف الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فُرصِهِ اللامحدودة".

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