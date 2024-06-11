خلال خلوة الذكاء الاصطناعي بدبي.. "كامب إيه آي" تعلن إطلاق محاكي الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة في العالم

المصدر: وام

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أعلنت شركة كامب إيه آي Camb.AI عن إطلاق "مارس 5"، محاكي الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر والأكثر قدرة في العالم والذي يتميز في تكرار الأداء وتوليد الأصوات والنصوص بمئات اللغات.

جاء الإعلان خلال "خلوة الذكاء الاصطناعي 2024" التي عقدت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ونظمها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في أكبر تجمّع من نوعه لتسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، بمشاركة أكثر من 1000 من صنّاع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

ويجمع "مارس 5" بين نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة تجمع النصوص والمشاعر والأداء والمعاني بشكل فريد يتميز بالتغلب على العمليات الصعبة مثل المعادلات الرياضية والأفلام والرسوم المتحركة وغيرها خلال بضع ثوانٍ فقط باعتباره مصدر مفتوح باللغة الإنجليزية من قبل 1.2 مليار من أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تم تدريبها على البيانات لأكثر من 150 ألف ساعة كما يمكن الوصول إلى "مارس 5" بأكثر من 140 لغة أخرى بإمكانات فريدة لتمييز الصوت والترجمة الواقعية ممثلاً حقبة جديدة لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وأشادت الشركة خلال الإعلان بجهود دبي ودولة الإمارات وبيئتها المتميزة لتحويل الأفكار إلى واقع وبناء شركات ذكاء اصطناعي فريدة ومتميزة من مدينة دبي ما يرسخ مكانتها وجهة عالمية لرواد الأعمال والباحثين لبدء قصص نجاحهم من دبي.

وطور هذا النموذج بجهود مشتركة وبالتعاون مع أمازون للحوسبة السحابية التي دعمت النموذج من خلال حوسبة وحدة معالجة الرسومات وساهمت في دفع حدود الابتكار، كما تم تطويره بالتعاون مع شركة "إنفيديا الرائدة" التي سهلت إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي للجميع من خلال وحدات معالجة الرسوميات H100 الخاصة بها واستخدام النموذج الواسع Triton Inference Server من "إنفيديا" لتوسيع نطاق الاستدلال لنموذجيه MARS وBOLI بالإضافة إلى مستثمري النموذج الأوائل والمتمثلين بـ DFDF وCourtside وTRTL و5PointVentures وIkemori Ventures .

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