كشافة الإمارات الأولى عربياً والـ 12 عالمياً في مقياس الجودة GSAT

المصدر: وام

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حصلت جمعية كشافة الإمارات على اعتماد المنظمة العالمية للحركة الكشفية لمقياس الجودة في المجال الكشفي المعروف بأداة تقييم الدعم العالمي في الإصدار الثالث "GSAT"، لتكون أول جمعية كشفية عربية تحصل على هذا الاعتماد في نسخته الجديدة والـ 12 عالمياً.

ويمتد اعتماد الجمعية لمدة ثلاث سنوات، ويتم تجديده من خلال إعادة تقييم الجمعية بعد نهاية هذه الفترة.

جاء ذلك خلال عملية تقييم أجرتها المنظمة العالمية للحركة الكشفية استمرت على مدار أربعة أيام في مقر الجمعية في إمارة دبي، حيث جرت مراجعة المعايير والبنود التي تؤكد جهود كشافة الإمارات في تحقيق معايير الجودة والحوكمة الرشيدة والنزاهة المالية وإشراك وتمكين الشباب.

وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، أن حصول كشافة الإمارات على اعتماد الجودة العالمي "GSAT" كأول جمعية كشفية عربية والثانية عشرة عالمياً يعزز مكانتها إقليماً وعالمياً، ويؤكد تطلع دولة الإمارات دائماً إلى الريادة والمركز الأول.

وأوضح الدرمكي أن الجمعية حرصت منذ انتخاب مجلس إدارتها في عام 2021 على ترسيخ مكانة الكشافة إقليمياً وعالمياً، ونجحت في تنظيم المخيم الكشفي العربي والمؤتمر الكشفي العربي بنجاح كبير.

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