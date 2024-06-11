"طرق دبي" تنفذ حملة تفتيشية على 698 موقعاً لمتابعة إشغالات محرمات الطرق ضمن المناطق التطويرية والحرة

المصدر: البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي حملة تفتيشية موسعة على 698 موقعاً للمطورين والمناطق الحرة في الإمارة، وذلك في متابعة إشغالات محرمات الطرق والتأكد من إتباعها الاشتراطات المطلوبة في حرم الطريق، وضمان سلامة حرم الطريق ومطابقتها للمعايير في المناطق التطويرية والحرة بدبي، وشملت الحملة التي انطلقت مطلع العام الجاري التفتيش على جميع المناطق الحرة، و57 منطقة تطويرية تابعة لـ 24 مطوراً بالإمارة.

وتهدف الهيئة من الحملة التفتيشية المكثفة، إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، وضمان استدامة الحالة التشغيلية للطرق ومرافقها والأرصفة في المناطق التطويرية والحرة، مما يضمن انسيابية حركة المشاة وسلامتهم عند استخدام حرم الطريق، وكذلك عدم تعرض أصحاب المركبات إلى أي معوقات تؤثر على حركة مركباتهم في تلك المناطق.

وقال باسل إبراهيم سعد، مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تُنظم الهيئة الزيارات والحملات التفتيشية، وفق خطة سنوية ممنهجة، وبناءً على الشكاوى والملاحظات المرصودة من الجمهور، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي على تلك المناطق، كما تم التنسيق ومخاطبة الجهات التطويرية والحرة، واطلاعهم بمخرجات تلك الحملات التفتيشية، وذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفي حال عدم الالتزام ستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وأضاف سعد: "حرصت الهيئة في حملتها التفتيشية على التأكد من تطبيق أفضل الممارسات من المطورين والمناطق الحرة، وركزت فرق التفتيش في رصد الحواجز المهجورة ومخلفات البناء في مواقع المطورين إن وجدت، ومطابقة أسيجة المشاريع القائمة للمواصفات المعتمدة، وعلى جاهزية ممرات ومعابر المشاة، والتدقيق على اللوحات الإعلانية داخل مناطق المطورين، والوقوف العشوائي للسكوترات ضمن حرم الطريق، وكذلك الاستغلال المخالف لحرم الطريق من قبل مركبات تزويد الوقود، والزراعة التجميلية المؤثرة على سلامة مستخدمي الطريق، والاستغلال المخالف لمعدات سحب المياه الجوفية ضمن حرم الطريق، والتأكد في حال وجود أضرار ناتجة عن مياه الأمطار في الطرق ومنشآتها ".

ودعت الهيئة المعنيين من الجهات التطويرية والمناطق الحرة، إلى ضرورة مراعاة ضوابط وشروط استغلال محرمات الطرق والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة بإمارة دبي، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية في الإمارة.

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