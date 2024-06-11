لجنة في «الوطني» تبحث التعاون مع مجلس الشعب السوري

المصدر: أبوظبي - وام

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بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية في المجلس الوطني الاتحادي، مع لجنة الأخوة البرلمانية السورية - الإماراتية في مجلس الشعب السوري، أمس، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده سلطان بن يعقوب الزعابي، رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، مع أسامة مصطفى، نائب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية السورية -الإماراتية، بمشاركة أعضاء لجنة الصداقة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين لدفع مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أرحب، فضلاً عن ضرورة تبادل الممارسات والخبرات البرلمانية، والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية.

وقال سلطان الزعابي، إن العلاقات الإماراتية - السورية هي تاريخية راسخة، أساسها التضامن العربي، والاحترام المتبادل، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني، وتوطيد العلاقات الثنائية بين المجلسين والبلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التعاون والتشاور والتنسيق المستمر بين المجلسين في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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