«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا الاستوائية

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد إيسونو انوسوغو حسن، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى الدولة.

وتمنّى الشامسي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير جمهورية غينيا الاستوائية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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