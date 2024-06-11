خليفة وزايد بن طحنون يعزيان في وفاة سالم العرياني

المصدر: العين - وام

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قدم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور له سالم عبدالله العرياني.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارتهما مجلس الظاهر في مدينة العين، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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