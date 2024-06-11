«طرق دبي» تطلق بطاقة «نول ترحال» بخصومات وعروض تصل إلى 50 %

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بطاقة (نول ترحال)، التي تمنح مستخدميها مزايا وفوائد متعددة بما يخص دفع تعرفة وسائل النقل العام التابعة للهيئة وتعرفة المواقف العامة وأجرة مركبات الأجرة في دبي، إضافة إلى التمتع بمجموعة حصرية ومتنوعة من الخصومات الرائعة التي يتجاوز عددها 100 عرض ترويجي وبخصومات تصل إلى 50 %، وتشمل مختلف المرافق السياحية من الفنادق، والمطاعم، ومحلات التجزئة، والأماكن الترفيهية، ومغامرات الاستكشاف وغيرها العديد من العروض في إمارة دبي.

وقال محمد يوسف المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: «(نول ترحال) باقة تشجيعية من مختلف شرائح المجتمع لمستخدمي المواصلات العامة والراغبين في الاستفادة من العروض الترويجية والخصومات من المقيمين والسيّاح والزوّار».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق البطاقة والتعريف بمزاياها الحصرية للمستخدمين، وبالتعاون مع شركة إم دي اكس للحلول التقنية، إنه سيتم بيع البطاقة عبر عدة منافذ تشمل: مطار دبي عبر شركة يورو كار، ومحلات زووم، ومكاتب شركة يانا تور للسياحة والسفر.

وأوضح أن (نول) من أقوى وسائل الدفع في دبي، ويصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 5 ملايين متعامل، مع عدد معاملات يتجاوز 3 ملايين معاملة يومياً.

وتحتوي «ترحال» على نحو 100 عرض ترويجي ونحو 65 فرعاً تضم أكثر من 50 علامة تجارية مقابل 200 درهم قيمة الباقة.

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