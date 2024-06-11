برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال يحتفي بتخرج الدفعة التاسعة

المصدر: دبي - البيان

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شهد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال أمس، تخريج الدفعة التاسعة من المنتسبين للبرنامج، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة طيران الإمارات.

وضمت الدفعة الأحدث من خريجي البرنامج 36 منتسباً من 20 دولة تم اختيارهم في سبتمبر الماضي، من بين أكثر من 12,500 متقدم، وتلقى المنتسبون برنامجاً تعليمياً شاملاً يعتمد على منهجية اختبارية قائمة على التدريب العملي في المشاريع، وذلك بالتعاون مع شركاء التعليم المرموقين.

وافتتح جيمس مهوجن، المدير العام لبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال في شركة فالكون وشركائها، حفل التخرج بكلمة ترحيبية هنأ فيها الخريجين على إنجازاتهم الاستثنائية.

وتلقت مها الشحي من دولة الإمارات جائزة الإمارات المرموقة لتجسديها المميز للقيم الإماراتية، فيما حصل ماجد بن ثاني من دولة الإمارات على جائزة فالكون، تكريماً لمهاراته القيادية والاستراتيجية، ونالت ليا علي من المملكة المتحدة جائزة الطاقم التدريسي لقاء تفوقها الأكاديمي ومساهمتها في إثراء البيئة التعليمية.

وحصلت فاريكا بينام من الولايات المتحدة الأمريكية على جائزة أفضل زميل، ومنحت بترشيح من زملائها لمساهمتها الكبيرة في العملية التعليمية وأدائها الاستثنائي، وفاز فارس حسن من الهند على بجائزة إرين لانجلاند، تقديراً لحلوله المبتكرة وتميزه، كما قدمت جائزة الشراكة المثمرة لطيران الإمارات لدعمها الطويل للبرنامج خلال السنوات التسع الماضية، وذهبت جائزة أفضل استشارات إلى مدينة إكسبو دبي.

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