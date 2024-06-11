المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبد الله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، نقلة نوعية تعزز فتح أسواق جديدة، وتمكن الشركات المحلية من دخول الأسواق العالمية، وتعزز مسيرة التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح المزروعي لـ «البيان» أن تطوير الهيكل التنظيمي والعمليات التشغيلية، ركيزة أساسية لتعزيز العمل وفق منظومة عمل ريادية وبيئة منتجة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المرحلة المقبلة.

وأكد ضرورة تمكين القطاع الخاص في الدولة لإطلاق طاقاته الكامنة وتعزيز تنافسيته وتسريع نموه ومساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى ضرورة دعم القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً وداعماً للاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يرتقي بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

كما أشار إلى ضرورة التشاور من أجل الوصول إلى خطط مشتركة تعزز من دور اتحاد غرف الإمارات شريكا فاعلا ومتفاعلا في صياغة القرار الاقتصادي.

وأضاف المزروعي أن اتحاد غرف الإمارات حريص على تعزيز علاقات التعاون مع العديد من الدول العربية والأجنبية والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والهيئات الاقتصادية الدولية ووكالات الترويج الاستثماري، والتعريف ببيئة الاستثمار في الإمارات وما تقدمه من تسهيلات وحوافز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز