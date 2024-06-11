«الصحة» تطلق الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مكافحة التدخين بكافة أنواعه، وحماية أفراد المجتمع من مخاطره على الصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة الصحية في بيئة العمل.

ويتضمن الدليل الإرشادي الذي أعده البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في الوزارة، شرحاً مفصلاً للإجراءات التي يتم اتخاذها في أماكن العمل كبيئة خالية من التبغ، إلى جانب تسليط الضوء على أضرار التدخين، وتأثيره السلبي في صحة الأفراد ومُحيطهم، والفوائد الصحية للتخلي عنه، كما يوفر الدليل إرشادات عملية للمدير أو المسؤول عن المنشأة، وكذلك الموظفين، للوصول إلى بيئة عمل خالية من التبغ، ويشمل ذلك إجراءات التعامل مع المخالفين، وخطوات دعم الموظفين المدخنين في الإقلاع عن هذه العادة.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: «إن إصدار وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ، يمثل مرجعية ووسيلة تساعد كافة المنشآت الحكومية والخاصة، على الالتزام بتعزيز بيئة عمل خالية من استخدام كافة منتجات التبغ، إضافة إلى أنه يعكس التزام دولة الإمارات بالاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والتي صدقت عليها الدولة في عام 2005، لاعتماد تدابير فعالة لتوفير الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل، ووسائل النقل والأماكن العامة».

جوائز

من جهة أخرى فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بفئتين من جوائز «CIO Connect Awards 2024»، التي تنظمها «CXO DX» و«Leap Media Solutions»، بمجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وذلك في إنجاز جديد يرسخ تفوق دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية متميزة، وحصدت حمدة المازمي، وروضة السويدي، جائزة ضمن فئة «التميز في الأمن السيبراني»، كما حصدت علياء النعيمي جائزة ضمن فئة «جوائز مدير تكنولوجيا المعلومات.

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