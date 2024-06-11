615 زيارة تفتيشية نفذتها هيئة الصحة بدبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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نفذت هيئة الصحة بدبي خلال الربع الأول من العام الجاري 615 زيارة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة، منها 70 % زيارات (عن بُعد) عبر نظام «راصد» الذكي، وذلك بهدف تعزيز دورها الرقابي، وتسريع إجراءات التراخيص الطبية لتحقيق الاستجابة القصوى للمتعاملين.

ويتيح نظام راصد (والمرتبط مع نظام شريان) للمفتش الصحي إمكانية التعرف الفوري على وضع المنشأة الصحية ونوعها وتصنيفها وترخيصها ومهامها واستخراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة ومدى تطبيقها لشروط ومعايير التراخيص المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.

وأكد فارس المازمي مدير إدارة التدقيق والرقابة الصحية بهيئة الصحة بدبي، الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لمساندة القطاع الطبي الخاص والتعاون معه كشريك استراتيجي في مواصلة تقديم خدماته المتميزة وتوجيهه إلى الالتزام والاستمرار بتطبيق الاشتراطات الصحية لتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي كقطاع حيوي وجاذب للسياحة العلاجية.

وأوضح المازمي أن نظام «راصد» للترخيص والتفتيش الذكي على المنشآت الصحية بدبي، يستند على أحدث التقنيات والحلول الذكية التي وظفتها الهيئة للمساهمة في تسريع خدمة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمل والأداء وفق منهجية تراعي تطبيق أفضل معايير وممارسات الجودة تماشياً مع التزام الهيئة بقيم المساءلة والشفافية والمرونة والابتكار والتركيز على الإنسان كمحور للخدمات الصحية.

وأوضح أن نظام «راصد»، الذي يغطي أكثر من 5000 منشأة صحية في دبي يعمل بها حوالي 60 ألف مهني صحي، يسهم بشكل فاعل في تسهيل إدارة البيانات من خلال الحلول الذكية المرئية التي تتيح لموظف الهيئة التواصل مع الأشخاص المعنيين في المنشأة الصحية لتقديم الخدمة المطلوبة، أو إجراء التفتيش على المنشأة.

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