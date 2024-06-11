مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض جهود تصفير البيروقراطية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجهود المبذولة بشأن تصفير البيروقراطية، وذلك خلال افتتاح الدورة الثانية من المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

وناقشت الجلسة الافتتاحية من الدورة الثانية أهمية المجلس ومهامه والأهداف المرجوة منه، وخصصت ورشة عمل حول «تصفير البيروقراطية» لأعضاء المجلس، حيث قدمت إدارة سعادة المتعاملين عرضاً عن جهود المؤسسة في هذا المجال، مما أسهم في وضع الأفكار والمقترحات من منظور المستفيدين من خدمات المؤسسة لتقليل الوقت والجهد المتطلب للحصول على الخدمات الصحية.

وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية دور مجلس المرضى وعائلاتهم في توطيد وتعزيز أواصر الثقة والتعاون البنّاء بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمرضى وعائلاتهم.

ويلعب المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم دوراً فعالاً في مواكبة توجهات الدولة من خلال التركيز على سعادة المتعاملين وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث يصبح المرضى شركاء في النجاح ومحور خطة الرعاية، كما يوفر المجلس منظوراً جديداً للمشاركة وإبداء الرأي في الخدمات الصحية، مما يضمن حصول المرضى وعائلاتهم على رعاية استثنائية وتجربة رائدة في المنشآت الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز