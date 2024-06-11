«أم الإمارات»: برؤية القيادة.. دور محوري للمرأة في كل المجالات

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، عن فخرها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز حضور المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في قطاعي السلام والأمن بما يعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإيمانهم بالدور المهم والمحوري الذي تؤديه المرأة في كل المجالات كونها أحد ركائز الرؤية التنموية التي تقود المجتمعات إلى الازدهار والرخاء.

وأكدت سموها أن المبادرة تأتي تأكيداً وتجسيداً لهذه الرؤية المستنيرة بعدما أصبحت رافداً مؤثراً للدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي لدورها في بناء القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية في مجال المرأة والسلام والأمن والنهوض بكفاءتها وقدرتها للعبور إلى فرص تحقق معها السلام والرخاء والتقدم ومنحها القدرة على تأدية واجبها تجاه وطنها والآخرين في شتى بقاع الأرض إلى جانب المساهمة في خلق بيئة تمكينية للمرأة وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وحفظ السلام.

وتمنت سموها لجميع المشاركات كل التوفيق والنجاح، مبدية ثقتها الكبيرة في قدرتهن على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي بما يساهم في النهوض بإمكانات شعوبهن على تجاوز التحديات القائمة والعبور إلى فرص تحقق معها السلام والرخاء.

واختتمت سموها قائلة: «بكل المحبة والوفاء والسلام المتجذر في أرضنا الطيبة المعطاءة تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة السير على نهجها الراسخ في تعزيز جسور التعاون والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع».

من جانبه قال معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، «إن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بدعم الأدوار الحيوية للمرأة في مناطق الحروب والنزاعات، فالمرأة ليست فقط متلقية للمساعدات في هذه المناطق بل هي أيضاً عنصر أساسي في تحقيق السلام والأمن».

وأضاف معاليه: نحن نؤمن بأن تمكين المرأة يمكن أن يكون له تأثير مضاعف، حيث تسهم النساء في بناء جسور السلام والحوار وتعزيز الاستقرار في مجتمعاتهن بطرق فريدة وأساسية، ونحن في وزارة الدفاع ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة وضمان تحقيق أهدافها النبيلة من خلال برامج التأهيل والتدريب العسكري التي تشرف عليها مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية.

وأشارت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إلى أن دولة الإمارات تستثمر خبرتها وتجربتها للقيام بدورها في تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وقالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: في ظل الصراعات والتحديات التي يعيشها العالم والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي بات من الضروري تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في جميع المسائل المتعلقة بالمشكلات الأمنية، وذلك لأن التجربة أثبتت أن إشراك المرأة في بناء السلام ومنع الصراعات يؤدي إلى نتائج أكثر استدامة.

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