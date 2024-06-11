«ساعد»: الاعتراض من حق طرفي الحوادث المرورية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، أن القانون منح أطراف الحوادث المرورية التي يتم تخطيطه بواسطة موظفي الشركة، الحق في تقديم اعتراض خلال 3 أيام من وقت صدور تقرير الحادث، ورفعه إلى نيابة المرور، وذلك في حال عدم اقتناع المعترض بنتيجة الاعتراض، حيث ستتولى النيابة، مهام النظر في التقرير وإصدار القرار المناسب في شأنه.

وأكد حسن عبدالله بن الهادي الظاهري، المدير التنفيذي للعمليات في «ساعد» للأنظمة المرورية، الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز لتطوير وإدارة منظومة خدماتها، بما يحقق أفضل مستويات الرضا، لكافة الفئات المعنية بحزمة الخدمات التي توفرها.

وأشار في مداخلة إذاعية، إلى أن الشركة وفرت عبر تطبيقها الالكتروني للأجهزة الذكية وموقعها الرسمي، خدمة للاعتراض على تقرير تخطيط الحوادث المرورية التي يتم تحريرها عبر خبير التخطيط لدى شركة «ساعد»، مشيراً في الوقت نفسه بأن القانون حدد 72 ساعة كمدة يحق فيها لأحد طرفي الحادث التقدم باعتراض على التقرير.

تخطيط

وأضاف حسن عبدالله الظاهري: بعد استلام الاعتراض، يتم إحالته إلى الجهات المعنية والتي تتولى مهام الاطلاع على تخطيط الحادث المروري، وفي حال كان هناك أي ملاحظات من الجهة المهنية تفيد بأن خبير التخطيط كان غير موفق في تخطيطه للحادث، يتم توجيه المختصين في شركة «ساعد» بتغيير الأدوار، وذلك بجعل المتسبب متضرر، والمتضرر متسبب في الحادث.

وتابع: في حال لم يقتنع مقدم الاعتراض بالنتيجة التي تم التوصل إليها، فإن القانون منح المعترض حق اللجوء إلى النيابة، واستصدار عريضة من «نيابة المرور»، تتولى بموجبها الجهات المعنية مهام النظر في تقرير الحادث المروري والاستعانة بأدواتها للتحقق بشكل دقيق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز