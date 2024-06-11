«حميد النعيمي لخدمة القرآن» يطلق «القارئ الصغير»

المصدر: عجمان - وام

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أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في عجمان، حلقات القارئ الصغير خلال أيام العطلات الأسبوعية، بهدف تعزيز ارتباط الأطفال بالقرآن الكريم وتحسين قدرتهم على تلاوته وتجويده وتدبّر معانيه.

وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن الحلقات تستهدف الأطفال من الجنسين من عمر الخامسة حتى التاسعة، وذلك بهدف استثمار الإجازة الأسبوعية في تعزيز الوعي الديني وترسيخ مبادئ الإسلام وتعاليمه في نفوس الأطفال، إضافة إلى تنمية السلوك الأخلاقي، مما يساعد على بناء جيل واعٍ متمسك بدينه ومحب لوطنه.

وتقدم الحمادي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير والرعاية المستمرة ومتابعة سموهما لهذه المسابقة ولجميع المسابقات وفعاليات الجائزة التي تجرى على مدار العام.

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