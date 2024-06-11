إطلاق 214 سلحفاة إلى موائلها الطبيعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي، 214 من السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر والسلاحف ضخمة الرأس، إلى موائلها الطبيعية، بعد إعادة تأهيلها، وذلك في شاطئ جميرا السعديات بأبوظبي.

جاء ذلك في إطار عام الاستدامة، وبالشراكة مع ذا ناشيونال أكواريوم أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، وأشرف «ذا ناشيونال أكواريوم» على إعادة تأهيل 200 سلحفاة، بينما قام مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، بإعادة تأهيل 14 سلحفاة.

وأُقيم الإطلاق الأول للسلاحف في 6 يونيو، بحضور د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وفؤاد مشعل رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البركة القابضة من ذا ناشيونال أكواريوم، والكابتن سيف العلي المهيري المدير العام لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة في مجموعة موانئ أبوظبي. وفي 8 يونيو، أقيم الإطلاق الثاني في منتجع وفلل السعديات روتانا.

وقالت الدكتورة شيخة الظاهري إن الإطلاق سيتيح لنا الفرصة لمواصلة بناء مجموعة مستقرة من السلاحف في مياه أبوظبي.

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