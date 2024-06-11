شرطة أبوظبي تدشن النسخة الـ 5 لحملة «صيف بأمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النسخة الخامسة لحملة «صيف بأمان»، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع وأمن الطرق، وبهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن، وتستمر إلى 31 أغسطس المقبل.

وتركز الحملة على توعية أفراد المجتمع بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف بعيداً عن الحوادث والمتاعب، وتقديم رسائل توعية لأولياء الأمور حول ضرورة متابعة الأبناء، وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق مما يعرضهم لحوادث الاختناق، وحث الأسر على حماية الأبناء من استخدام الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تحرض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم، إلى جانب الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع.

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