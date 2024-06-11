إطلاق جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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اطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة – قسم الرقابة الغذائية، «جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء» تحت شعار «تأهب لغير المتوقع»، ضمن احتفالية استثنائية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء في السابع من يونيو.

وأكد عادل علي السويدي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية، أن الجائزة تستهدف تقييم واعتماد أفضل المنشآت الغذائية الملتزمة بالاشتراطات الصحية في عدد من الأنشطة الغذائية المتنوعة، منها المصانع والفنادق والهايبرماركت والمطاعم والكافتيريات، وتم اعتماد المنشآت الفائزة استنادًا إلى معايير شفافة ومصداقية، تحدد من خلالها أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وأضاف السويدي: من بين المعايير التي تم وضعها لتقييم المنشآت الفائزة، نتائج آخر ثلاث زيارات تفتيشية روتينية، وفعالية نظام سلامة الغذاء المطبق في المنشآت، ومعيار مطابقة نتائج العينات المخبرية وعدد شكاوى المستهلكين الصحيحة، كما تم تقييم فعالية نظم التدريب والإشراف على سلامة الغذاء.

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