مجلس دبي للشباب ينظم جلسة تفاعلية

المصدر: دبي - مريم العلي

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نظم مجلس دبي للشباب جلسة ودية تحت عنوان «جسور شبابية لمستقبل تفاعلي في دبي»، بحضور عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بمشاركة 30 مجلساً شبابياً مختلفاً ونحو 60 شاباً وشابة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.

وأكد المهندس حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، أن الجلسة عكست التزام المجلس بدعم وتعزيز الحوار والتفاعل بين الشباب من مختلف القطاعات، وشدد على سعي المجلس الدائم لخلق منصة تتيح للشباب تبادل الأفكار والخبرات. وأضافت عفراء السويدي، نائب رئيس المجلس، أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المجلس لتعزيز دور الشباب في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وطموحاتهم.

ومن جانبه، أفاد جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، بأن الجلسات عززت من دور الشباب في صناعة القرار ومكنتهم من تبادل الأفكار والخبرات بما يسهم في تطوير مجتمعاتهم والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لدبي. وقال سالم المري، عضو المجلس، إن تجمع الشباب من مختلف المجالات تحت سقف واحد كان خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل والتعاون فيما بينهم.

كما أكدت فاطمة البلوشي، عضو المجلس، على قدر الفائدة التي حصلت عليها من الجلسة.

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