مطار الشارقة يقدم تسهيلات للمغادرين إلى الأراضي المقدسة

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفى مطار الشارقة بتوديع أفواج حجّاج الدولة المُسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج للعام 1445 هـ، في أجواء يسودها الترحيب والدعاء بالقبول والرحلة الآمنة في ذهابهم وعودتهم.

ويواصل مطار الشارقة سعيه لبذل كافة الجهود والإجراءات وتسخير وسائل الدعم بالتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، لضمان توفير خدمة سفر مريحة ومتكاملة لحجاج الدولة من خلال إتمام متطلبات سفرهم بكل سهولة ويسر، ومن ضمنها تخصيص منطقة لاستراحة الحجّاج الذين توافدوا إلى المطار من مختلف الجنسيات، وعدد من المناضد والبوابات الذكية لاستكمال الإجراءات، والتأكد من سرعة عملية وزن الحقائب، وتوفير مجموعة من العربات الإضافية لنقل وتحميل الأمتعة ومناولتها، فضلاً عن تزويدهم بكل ما يهمهم من الإرشادات والمعلومات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والضيافة العربية لهم.

وتقوم هيئة مطار الشارقة الدولي من خلال مركز مطار الشارقة الطبي وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير الفحوصات الطبية والإرشادات الصحية الواجب معرفتها والالتزام بها من ضيوف الرحمن وبما يضمن سلامتهم، ويندرج في ذلك إعداد وتوزيع كتيب الدليل الصحي الذي يشمل حزمة من النصائح والإرشادات والتنبيهات الضرورية للأخذ بها بعين الاعتبار طوال رحلتهم إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، كما تنسق الهيئة مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة لتخصيص واعظ ديني للإجابة عن الاستفسارات التوعوية بشأن أداء المناسك بالصورة الصحيحة.

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