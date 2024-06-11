خطط رقابية وتفتيشية على أسواق الإمارات لضمان الصحة والسلامة خلال العيد

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلدية دبي، أمس، عن جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في الإمارة، وذلك عبر خطط رقابية وتفتيشية مُكثفة تستهدف أنشطة قطاع الأغذية وأنشطة الصحة والسلامة العامة والمقاصب خلال عطلة العيد.

وأوضحت البلدية أن خططها تأتي ضمن جهودها الاستباقية الرامية إلى تعزيز استدامة المنظومة الصحية والغذائية والبيئية في الإمارة، والرقابة المتواصلة على الأنشطة والفعاليات كافة لضمان الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية والصحية وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة.

وجهزت بلدية دبي فرقاً رقابية لتنفيذ زيارات تفتيشية طيلة أيام العيد ضمن استعداداتها لسلامة الأغذية، تستهدف مختلف الأنشطة الغذائية في مراكز التسوق، والمطاعم، والمنشآت الفندقية، والأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، ومتاجر الأقسام، ومحلات الحلويات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاته، وذلك للتحقق من مدى التزام تلك المنشآت بمعايير السلامة الغذائية وتطبيق أفضل الممارسات خلال مراحل تداول الأغذية.

كما كثفت البلدية جهودها التوعوية من خلال نشر النصائح والإرشادات للمستهلكين لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية ضمان سلامة الأغذية خلال مراحل التحضير والتداول والتخزين الآمن للغذاء، إضافةً إلى اتباع أفضل الممارسات خلال موسم الأضاحي. وستخصص البلدية في هذا الصدد فرقاً لتنفيذ حملات شاملة على الملاحم الموجودة في إمارة دبي، بغرض التأكد من التزامها بالتعميم الصادر من بلدية دبي بمنع ذبح الأضاحي للجمهور في الملاحم واستخدام المقاصب التابعة لها لذبح الأضاحي.

وعيّنت بلدية دبي فرق عملٍ رقابية مؤلفة من 64 مفتشاً ومراقباً لتنفيذ جولات تفتيشية على أنشطة الصحة والسلامة للتأكد من معايير الصحة البيئية وضوابط واشتراطات الصحة العامة، والممارسات الصحية الجيدة للعاملين، وسلامة وجَودة أنظمة المياه والهواء.

وستركز الجولات التفتيشية على التأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية، إلى جانب جولات تفتيشية داخل المدن العمالية والأسواق المجتمعية لمتابعة الالتزام بمعايير النظافة والسلامة العامة داخل السكن، ومدى التزام الأسواق بالمعايير والاشتراطات الصحية، إضافةً إلى متابعة تنظيم الفعاليات الترفيهية للعمال بمختلف مناطق المدن العمالية في المحيصنة، والقوز، وجبل علي بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي. وأشارت بلدية دبي إلى أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار الساعة.

أم القيوين

إلى ذلك، استكملت بلدية أم القيوين، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى بتنفيذ الإجراءات وفق خطة شاملة، تحرص فيها على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي في تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وشملت الإجراءات تشكيل لجان وفرق عمل من كافة الإدارات والأقسام المعنية، لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، وكذلك القيام بتجهيز المقاصب وفق الضوابط الصحية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ زيارات تفتيشية إلى المنشآت الغذائية والصحية والأسواق المركزية ومراكز التجميل.

وحرصت البلدية على إعداد المقاصب بشكل مبكر وتجهيزها لاستقبال الذبائح، ورفعت الدائرة ساعات العمل فيها لتبدأ من الساعة السادسة صباحا لتستمر 12 ساعة.

العين

وعززت بلدية مدينة العين جاهزيتها لاستقبال الزيادة المتوقعة للأضاحي والمواشي خلال فترة العيد، مع تلبية احتياجات المتسوقين في «شبرة العين» و«سوق العين المركزي للمواشي».

من جانب آخر أعلنت البلدية استكمال جاهزية 11 مسلخاً موزعة على جميع مناطق مدينة العين لتقديم أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز