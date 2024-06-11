الإمارات توفر خدمات رائدة لحجاج الدولة على مدار الساعة

المصدر: مكة المكرمة، أبوظبي - وام

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أكدت وزارة الخارجية استعدادها لموسم سفر المواطنين المتوجهين لأداء مناسك الحج، كما اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان تجربة سفر سلسة وحرصت على توفير خدمات رائدة للمواطنين على مدار الساعة.

وشددت الوزارة على أهمية التخطيط المسبق للسفر والاطلاع على أهم الإرشادات الخاصة بالحجاج من خلال زيارة صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى إلزامية إصدار تصاريح الحج قبل السفر، وأخذ الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات خاصة «تطعيم الإنفلونزا»، حيث يتطلب إبراز بطاقة التطعيم عند مغادرة منافذ الدولة لأداء مناسك الحج.

وأشار ناصر بن هويدن الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات لدى جدة، إلى جاهزية الكادر الدبلوماسي وفرق العمل المعنية في الوزارة لمتابعة مواضيع المواطنين على مدار الــ 24 ساعة، كما تم تخصيص وفد من الوزارة للمشاركة ضمن بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكداً على أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» من خلال موقع الوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي «UAEMOFA» حيث تمكن الخدمة فريق الوزارة من التواصل مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم.

وحرصاً من وزارة الخارجية على سلامة المواطن الإماراتي أثناء السفر، تقوم الوزارة بتقديم الدعم لكافة المواطنين المتواجدين في الخارج على مدار الساعة، وتتعامل مع الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون من خلال خدمة خط الطوارئ 0097180024 المخصصة لمواطني الدولة. كما تتوفر خدمة إصدار «وثيقة العودة» الإلكترونية، والتي تمكن المواطن الإماراتي المتواجد خارج الدولة من إصدار الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة والمستوفية للشروط في حال فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز السفر الإماراتي.

لقاء

من جهة أخرى، التقى الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، أمس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. ونقل الدرعي، خلال اللقاء، تقدير وشكر القيادة الرشيدة بدولة الإمارات إلى قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على الدور الكبير والخدمات المتميزة التي تقدمها المملكة للحجاج. وثمّن الدرعي، تعاون وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بجهود المؤسسات التي تسهر على متابعة شؤون الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن.

مرحلة ثانية

وكشف مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وأشار المكتب إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات تمت فعلياً في دولة الإمارات وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيفاً وتصنيفاً شاملاً للحالات المدرجة ضمن كل حملة ورفع قوائم بأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأوضح المكتب أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية وتثقيفية للحجاج كل حسب حالته ووضعه الصحي، ثم توثيق تلك الحالات بتقارير طبية محدثة بحسب الحالة الطبية، والتأكد من كفاية الأدوية ونوعيتها، والتحقق من حصول الحالات على التطعيمات الطبية المناسبة.

وأكد أن المرحلة الثانية التي تم تفعيلها اليوم تبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.

وأوضح أنه ومع بدء التحرك باتجاه المناسك في منى وعرفة ومزدلفة تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاستفادة من جميع التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.

وكشف المكتب عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية، والتي تبدأ فور بدء التحرك نحو المشاعر المقدسة، وتشمل توفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيام، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، فضلاً عن الدور الرقابي المتمثل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.

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