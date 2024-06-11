«الاتحادية للشباب» تنظم ملتقى تقييم وتطوير البرامج

المصدر: دبي - البيان

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نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي برنامج «ملتقى تقييم وتطوير البرامج» بمشاركة 75 شاباً وشابة من ذوي الخبرة والتجارب العملية ومختصين لتقييم الأنشطة والبرامج الحالية التي تقدم للشباب.

واطلع معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، على سير أعمال الملتقى وما تضمنه من ندوات وورش، كما حضر الحلقة الشبابية المصاحبة التي عُقدت بمناسبة يوم الشباب الخليجي تحت عنوان «دور الشباب الخليجي في بناء المستقبل: مسؤولية وقيادة»، والتي ناقش المشاركون خلالها رؤية القيادة في تحديد مسارات تمكين الشباب الخليجي، وتطلعاتهم المستقبلية للمساهمة في مسيرة التنمية، ودورهم في ترسيخ القيم والهوية بظل التحولات الثقافية والتقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث.

وقال معالي سلطان النيادي: «تسعى القيادة الرشيدة باستمرار إلى تمكين الشباب من خلال تطوير قدراتهم لتحقيق طموحاتهم وتعزيز إسهاماتهم الإيجابية في بناء مجتمعاتهم، وملتزمون بمواصلة الاستثمار في طاقاتهم ودعمهم وتشجيعهم لتولي المراكز القيادية في مختلف المجالات».

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