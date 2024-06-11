سلطان القاسمي يعتمد توظيف 119 مواطناً في بلدية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توظيف 119 مواطناً في بلدية مدينة الشارقة، على كادر المفتشين بمختلف التخصصات.

جاء إعلان صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

اعتماد

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، المرفق بالمرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة، بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

دور الانعقاد

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُفض دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة الخميس 6 ذو الحجة 1445هـ، الموافق 13 يونيو 2024.

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