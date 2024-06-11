ضاحي خلفان يشيد بإنجازات إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي

المصدر: دبي - وام

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أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والإنجازات التي حققتها في مكافحة الاتجار بالمخدرات، وضبط مروجيها ومتعاطيها، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لعرض مستجدات وآليات عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حضره اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لعام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن ما تقوم به الإدارة من جهود في مكافحة الجريمة والحد منها، يعد دليلاً على منظومة العمل المتقدمة التي تتمتع بها شرطة دبي من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية.

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