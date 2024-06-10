«دبي الخيرية» تحتفل بموظفيها بـ «مبادرة عيد الأضحى»

المصدر: دبي - البيان

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نظم «فريق المبادرات المجتمعية» بجمعية دبي الخيرية حفل «مبادرة عيد الأضحى المبارك» للعاملين بالجمعية، بحضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي، ورؤساء الوحدات التنظيمية.

وفي بداية الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية، قال أحمد السويدي إن «دبي الخيرية» تسعى من وراء تنظيم مثل تلك المبادرات إلى تحقيق المزيد من التوعية، وتعزيز ولاء العاملين للجمعية والعمل الخيري، وبناء الجسور بين جميع العاملين بالجمعية (قيادات وموظفين).

وأكد أن العاملين في مجال العمل الخيري يعملون من أجل رسالة إنسانية سامية وعظيمة، في أشرف ساحات البذل والعطاء وتفريج الكربات وجبر الخواطر، ودعا العاملين بالجمعية إلى إخلاص النية، وإتقان العمل، والسعي الحثيث من أجل تحقيق أهداف الجمعية ورؤيتها الاستراتيجية، التي تتمحور حول بناء الإنسان ورعايته، وتمكينه اقتصادياً وثقافياً وتعليمياً، حتى يصبح ممتلكاً لأدوات التطوير والبناء، ومؤثراً بشكل إيجابي في محيطه المجتمعي.

وأعرب أحمد السويدي عن شكره وتقديره لجميع الموظفين على تفانيهم وجهودهم الكبيرة خلال موسم رمضان المبارك، الذي كان ناجحاً وحقق النتائج المتوقعة، وحث الجميع على الاستمرارية بالروح نفسها، والجد والاجتهاد من أجل إنجاح حملة الأضاحي، وجميع مبادرات ومشاريع الجمعية الإنسانية والتنموية التي تخدم الإستراتيجية.

وتضمن الحفل محاضرة توعوية عن الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، قدمها الخبير الاستراتيجي الدكتور محمد سعيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالجمعية، وتحدث فيها عن فضل الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، مبيناً أنها أيام مباركة متضمنة فريضة الحج، لذا فضَّلها الله سبحانه وتعالى على الجهاد في سبيله، وهذا فضل عظيم، يحثنا على المبادرة باستدراك هذه العشرة المباركة لفعل الخير قبل فواتها.

وذكر الدكتور محمد سعيد أن فضل هذه الأيام العشرة يكمن في اجتماع أمهات العبادات فيها، وهي: الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة؛ لذا فقد أقسم الله تعالى بهذه الليالي فقال: «وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ».

ودعا الدكتور محمد سعيد كل من لم يحالفهم الحظ لأداء الحج هذا العام، إلى الاستفادة القصوى من هذه الأيام المباركة بأداء الأعمال الصالحة والمُستحبة؛ كالصيام والتكبير والتهليل والأضاحي وإخراج الصدقات وأداء صلوات النوافل وقراءة القرآن وصلة الرحم والدعاء.

وأعرب العاملون بالجمعية عن سعادتهم بالمشاركة في الحفل، وأشادوا بالمحاضرة ووصفوها بالملهمة والمفيدة للغاية، وشكروا فريق المبادرات المجتمعية على تنظيم هذه المبادرة التي تخللها إجراء مسابقة حول موضوع المحاضرة، وتوزيع جوائز قيمة على الفائزين، واختتمت بتناول الغداء.

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