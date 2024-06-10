رفع قيمة المساعدات السكنية للمواطنين في الإمارات من 800,000 إلى 1.2 مليون درهم

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في قصر الوطن بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، قراراً بالموافقة على رفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن تلك المجمعات من "800,000" درهم إلى القيمة الفعلية لتكلفة المسكن وبحد أقصى "1.2" مليون درھم، وذلك حرصاً على التقليل من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين بهذا الشأن، وبمراعاة أن التطبيق سيكون فقط على المساكن الحكومية المتبقية في المجمعات الجاهزة.

واطلع المجلس على نتائج دراسة مواءمة التشريعات المتعلقة بآلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان مع سياسات المصرف المركزي، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع المصرف المركزي بهذا الشأن بما يضمن توفير أفضل الحلول التمويلية للمواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم وفق السياسات المالية والإسكانية المعتمدة.

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