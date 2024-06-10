برئاسة محمد بن راشد: مجلس الوزراء يعتمد إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور

المصدر: البيان

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برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماع في قصر الوطن اليوم، إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور .



ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "واعتمدنا اليوم أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور والذي يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.. التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة".

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