محمد بن راشد: النمو الاقتصادي المتسارع في الإمارات يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أن النمو الاقتصادي المتسارع في الإمارات يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات، كما اعتمد تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتمدنا خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.. وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات".

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