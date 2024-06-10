برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي واعتمد إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتمدنا أيضاً إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. واعتمدنا أيضاً ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وبما يضمن التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع".

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