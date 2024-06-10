رئيس الدولة يهنئ عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.

ودون سموه عبر منصة إكس: "أهنئ أخي الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش، متمنياً له موفور الصحة والعافية والتوفيق لمواصلة قيادة الأردن الشقيق نحو المزيد من التقدم والنماء. العلاقات الإماراتية-الأردنية أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً لتعزيزها وتنميتها لمصلحة شعبينا الشقيقين".

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