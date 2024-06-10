هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق حملتها التوعوية "استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة"

المصدر: وام

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في إطار مسؤوليتها المجتمعية، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها التوعوية السنوية لتحفيز المعنيين على رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف، وتبني نمط حياة واعٍ ومستدام يضمن المحافظة على البيئة والموارد الثمينة. وتهدف حملة "استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة" التي انطلقت في مطلع يونيو الجاري وتستمر لغاية أغسطس إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتعريفهم بالخدمات والأدوات الرقمية المبتكرة التي تتيحها الهيئة لتمكينهم من مراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي واكتشاف تسريبات المياه بشكل فوري، ومساعدتهم على الحد من الإسراف واعتماد الممارسات المستدامة من خلال اتباع سلوكيات يومية بسيطة وسهلة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نطلق المبادرات والبرامج المبتكرة لتعريف الأفراد والمؤسسات على سبل دعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية، وإطلاعهم على أهمية مشاركتهم الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني. ومع تمديد عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل استثمار أحدث التقنيات لتمكين جميع المعنيين من المساهمة المؤثرة في الحد من تبعات الاحتباس الحراري، وتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص تضمن مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لأجيالنا القادمة."

وتنظم الهيئة خلال حملة "استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة" مجموعة من المحاضرات والمسابقات والأنشطة التفاعلية الداخلية والخارجية، إضافة إلى محاضرات افتراضية لزيادة وعي الأفراد بالخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتحفيزهم على تبني ممارسات يومية بسيطة ومستدامة في العمل والمنزل.

ويمكن للمتعاملين استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي للاستفادة من لوحة بيانات "الحياة الذكية" لمراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. كما يمكنهم مقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم من خلال برنامج "نهجي المستدام". وبإمكان المتعاملين أيضاً مراقبة استهلاكهم أثناء تواجدهم خارج المنزل أو أثناء السفر من خلال تفعيل خاصية "خارج المنزل". إلى جانب ذلك، تتيح الهيئة للمتعاملين تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه من خلال أداة "تقييم الاستهلاك"، والاستفادة من العروض الحصرية على أحدث تقنيات المنازل الذكية من خلال "متجر ديوا".

علاوة على ذلك، توفر الهيئة خاصية "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

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