وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ

المصدر: البيان

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مكافحة التدخين بكافة أنواعه وحماية أفراد المجتمع من مخاطره على الصحة العامة، وتعزيز جودة الحياة الصحية في بيئة العمل.

ويتضمن الدليل الإرشادي الذي أعده البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في الوزارة شرحاً مفصلاً للإجراءات التي يتم اتخاذها في أماكن العمل كبيئة خالية من التبغ، إلى جانب تسليط الضوء على أضرار التدخين وتأثيره السلبي على صحة الأفراد ومُحيطهم والفوائد الصحية للتخلي عنه، كما يوفر الدليل إرشادات عملية للمدير أو المسؤول عن المنشأة وكذلك الموظفين للوصول إلى بيئة عمل خالية من التبغ، ويشمل ذلك إجراءات التعامل مع المخالفين وخطوات دعم الموظفين المدخنين في الإقلاع عن هذه العادة.

وتعد الإمارات من الدول السبّاقة في هذا المجال حيث صدَرَ في عام 2009 القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ ومن ثم صدرت اللائحة التنفيذية لضبط كافة الأنشطة المتعلقة بالتبغ. بهدف حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في جميع الأماكن العامة، مثل المؤسسات الحكومية والصحية والتعليمية ووسائل النقل العام وغيرها.

تدابير فعّالة

وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: "إن إصدار وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الإرشادي لأماكن عمل خالية من التبغ يمثل مرجعية ووسيلة تساعد كافة المنشآت الحكومية والخاصة على الالتزام بتعزيز بيئة عمل خالية من استخدام كافة منتجات التبغ، بالإضافة إلى أنه يعكس التزام دولة الإمارات بالاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي صدقت عليها الدولة في عام 2005، لاعتماد تدابير فعالة لتوفير الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل ووسائل النقل والأماكن العامة".

خفض معدل استهلاك التبغ

ولفت سعادة الدكتور حسين الرند إلى جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة التبغ في متابعة ومراقبة مدى انتشار استهلاك التبغ، وحماية أفراد المجتمع من التعرض للتدخين، وتقديم خدمات الإقلاع عنه، والتحذير من أضرار منتجات التبغ بكافة أنواعها، وحظر الدعاية والإعلان عنها، إلى جانب دعم القرار الحكومي بإضافة الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ منذ 2019. مشيراً إلى أن هذه الجهود أدت خلال السنوات الماضية إلى خفض معدل استهلاك التبغ من 11.1% في عام 2010 إلى 9.1% بحسب المسح الصحي الوطني لعام 2018.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدف خطة العمل العالمية للأمراض غير السارية بحلول عام 2025 من خلال تحقيق انخفاض كبير في انتشار تعاطي التبغ في السنوات الأخيرة، وذلك وفقاً للتقرير العالمي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً حول اتجاهات انتشار تعاطي التبغ.

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