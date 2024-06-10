فتح باب التسجيل في البرامج الصيفية لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن إطلاق البرامج الصيفية للصندوق، تحت شعار «قدوتي»، يسهم في بناء أجيال المستقبل المؤمنة بهويتها الوطنية، وتحقيق الاستدامة من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن الغالي، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بوضع الشباب على قائمة الأوليات، مؤكداً معاليه أن الدورة الثانية من البرامج الصيفية للصندوق، وهي تستعد لإطلاق أنشطتها بمختلف إمارات الدولة، تحرص على اجتذاب أكثر عن 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الدولة.

جاء ذلك، عقب اطلاع معاليه على استعدادات صندوق الوطن، والتأكد من توفيره كافة الإمكانات اللازمة لإطلاق البرامج الصيفية بالمدارس المختارة على مستوى الدولة، بما يضمن نجاحها في تحقيق أهدافها السامية، والتي تركز على قيم الهوية والوطنية، وكل ما يتعلق بها للأجيال الجديدة، موجهاً بفتح باب التسجيل فوراً، للمشاركة بالبرامج الصيفية لكافة أبناء وبنات الوطن من طلبة المدارس، وأن يستمر الباب مفتوحاً حتى 30 الجاري، على أن تبدأ أنشطة البرنامج بكافة إمارات الدولة في 08 يوليو، وتستمر على مدى 3 أسابيع، بكافة إمارات الدولة.

ووجّه معاليه بأن تكون البرامج الصيفية للصندوق منصة تربوية وترفيهية، تستطيع تقديم محتوى مميز وجذاب، يمكنه الوصول إلى طلاب المدارس بشكل ممتع، لتعريف الأجيال الجديدة بهوية الإمارات، وقيمها الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، إضافة إلى تشجيع المواهب، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتقديم شرح وافٍ لأهمية الاستدامة.

وأكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، أن الأهداف الرئيسة للبرامج الصيفية، تركز على التعرف إلى مكونات الهوية الوطنية، والحفاظ على اللغة العربية والولاء للدين الحنيف، وتعزيز الثقة والفخر بقيم الانتماء والولاء بالهوية الوطنية، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية، ونقلها لأجيال المستقبل، وإطلاق القدرات والمهارات الإبداعية، والقدرة على الابتكار لدى الجيل الجديد، والتوعية، وتعزيز مبادئ ومفاهيم الاستدامة.

افتتاح عيادة

من جهة أخرى، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن الإمارات أصبحت تتمتع بسمعة مميزة على المستوى العالمي في مجال الرعاية الصحية، بدعم واهتمام كبيرين من قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه عيادة «آرت» للخصوبة في مدينة العين، يرافقه عدد كبير من الشخصيات والقيادات والخبرات الطبية على مستوى الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز