خالد بن محمد: تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي بالتقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» (AGWA)، الذي يُعد مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.

وسيشكّل المجمع، الذي تقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها، والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب، وتُحسِّن من طرق استخدامها.

وتم تصميم المجمع لدعم الموردين والمصدرين المحليين، وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي.

ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.

المنظومة الوطنية

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»، في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية، والموارد المائية إقليمياً ودولياً.

وأضاف سموه أن الأمن الغذائي والمائي، يُعد أولوية وطنية، تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي، تعتمد على الحلول الذكية، وتُحفز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجهات استراتيجية الأمن المائي 2036.

وسيدعم «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»، الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات في مجالات بدائل البروتين، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، لتعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.

ويهدف المجمع إلى الاستفادة من الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الغذاء والمياه العالمي إلى 77.4 تريليون درهم، بحلول عام 2045، وأن تبلغ إسهامات «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، نحو 90 مليار درهم بحلول عام 2045، كما سيسهم المجمع في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.

تحفيز الابتكار

وفي هذا السياق، قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يُشكل إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، نقلة نوعية في جهودنا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ويسهم المجمع في تمكيننا من تسريع الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، لتلبية المتطلبات الملحة لمصادر مستدامة للماء والغذاء محلياً وعالمياً».

وأضاف معاليه: «تقوم أبوظبي بجهود متميزة في استكشاف حلول مستدامة لتحديات إنتاج الغذاء منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، ففي عام 1969، أرسى الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعائم إنشاء البيوت الزراعية المحمية في جزيرة السعديات، مع توظيف أحدث التقنيات في تلك الفترة، لضمان إنتاج غذائي مستدام، وتعتبر مبادراتنا اليوم استمراراً لإرث الوالد المؤسس ورؤيته الحكيمة، والتي تعكس التزامنا بالابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق المصالح الوطنية».

ولفت إلى أن اقتصاد الصقر المزدهر، يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع، مدعوماً بمنظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، فضلاً عن الدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لدعم القطاعات غير النفطية.

مركز عالمي

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يُعد مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في أبوظبي، مركزاً عالمياً رائداً، يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويُقدم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية المُلحّة، وتعزيز الفرص التجارية، ويشكِّل إطلاق هذا المجمع خطوة محورية في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

وتشير أحدث دراسات البنك الدولي إلى أن ما نسبته 70 % من المياه العذبة حول العالم، تستخدم لأغراض الزراعة. كما أظهرت الدراسة أنه بحلول عام 2050، فإن توفير الغذاء والمياه للعدد المتزايد من سكان العالم، والذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة، سيتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 50 %، وزيادة توفير المياه بواقع 15 %.

ويمثل «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»، المرحلة التالية من استراتيجية أبوظبي لتركيز الاستثمار والموارد في المجمعات الاقتصادية الرئيسة، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المُلحَّة، حيث يشكِّل المجمع خطوة إضافية في إطار الجهود التي تبذلها الإمارة لإيجاد حلول مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي العالمي.

ويعد «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»، المجمع الاقتصادي الثاني ضمن سلسلة من المجمعات الاقتصادية التي تخطط أبوظبي لإطلاقها، وتهدف إلى دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز التنوّع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، وزيادة عدد الفرص المتاحة في الصناعات التي تركز على المستقبل.

المركبات الذكية

وفي أكتوبر 2023، أطلقت أبوظبي مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.

وجاء إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، لتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال توظيف الابتكار والحلول المتقدمة لإنتاج الغذاء والمياه، وتطوير قدراتها في مجال الزراعة التقليدية.

وتضم أبوظبي أكثر من 24 ألف مزرعة، 50 % منها في منطقة العين. كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال السنوات القليلة الماضية، شراكات مع العديد من شركات إنتاج الأغذية والمياه القائمة على الابتكار، والتي تركز على تطوير حلول قابلة للتطبيق في المناطق الصحراوية.

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