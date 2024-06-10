تبادل الخبرات بين شرطتي أبوظبي وعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استقبال والتعامل مع البلاغات، وذلك ضمن إطار تحقيق الريادة المؤسسية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.

واستقبل العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، وفد شرطة أبوظبي برئاسة المقدم إبراهيم سعيد الحمادي، وحضور المقدم خليفة عبد الله البدواوي، والمقدم عادل خض البدواوي، بحضور عدد من الضباط وصف الضباط من شرطتي أبوظبي وعجمان. ورحب رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين القيادات الشرطية لتعزيز جودة العمل الشرطي.

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