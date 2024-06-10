«صحة أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة لتطوير بحوث الأورام والعلاج الجيني

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة الصحة– أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، المستشفى غير الربحي، خلال زيارة وفد من قياداتها مؤخراً لمدينة فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا.

وبموجب مذكرة التفاهم يهدف الجانبان لتطوير الأبحاث في علاج السرطان والعلاجات الجينية لدى الأطفال.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة– أبوظبي، ومادلين بيل، الرئيس والمدير التنفيذي في مستشفى فيلادلفيا للأطفال.

وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي: «في ضوء التزامها بتعزيز علاقات وأطر التعاون العالمية تواصل دائرة الصحة– أبوظبي ريادتها في ضمان توفير العلاجات المبتكرة والحلول العلاجية المتطورة في أبوظبي وخارجها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شتى أرجاء العالم».

وفي إطار هذه الشراكة سيتبادل الجانبان كوادر التدريس والتدريب والباحثين والطلاب في برامج قصيرة وطويلة الأمد، لتعزيز تبادل المعرفة والتعاون في ممارسات رعاية الأطفال المتطورة.

وإلى جانب ذل، سيقوم الجانبان بتقديم فرص التعلم عن بُعد وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، وسيحرصان على الاستفادة من أدلة العالم الواقعي العلمية للارتقاء بمستويات الرعاية الصحية وتوسيع الموارد البحثية في الإمارة، كما سيعملان على الارتقاء بإمكانات العلاجات الجينية والخلوية والأبحاث السريرية، بما يعود بالنفع على الأطفال الذين يعانون من الأمراض النادرة.

من جهتها قالت مادلين بيل: «يواصل مستشفى فيلادلفيا للأطفال التزامه بتحسين النتائج الصحية للأطفال في جميع أنحاء العالم، وضمان حصولهم على الرعاية التي يحتاجون إليها، بما في ذلك العلاجات الخلوية والجينية. إن شراكتنا مع دائرة الصحة– أبوظبي ستساعدنا على تطوير أبحاث طب الأطفال وتحقيق إنجازات من شأنها أن تعود بالنفع على الأطفال في أبوظبي وفي جميع أنحاء العالم».

شراكة

وتوجه وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة- أبوظبي بقيادة منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 29 مايو و5 يونيو لاستعراض فرص الشراكة، التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير، والتصنيع والابتكار.

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