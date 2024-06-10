400 مشارك في ملتقى شرطة دبي للمدربين

المصدر: دبي - البيان

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افتتح اللواء عبدالله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، فعاليات ملتقى المدربين الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي بمشاركة أكثر من 400 مدرب ومدربة من كل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والذي يناقش مراحل تطور التدريب في شرطة دبي منذ التأسيس وحتى الوقت الحاضر، والتوجهات المستقبلية ودور وسياسة وثقافة الجاهزية وانعكاسها على منظومة العمل.

حضر فعاليات الملتقى اللواء متقاعد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، واللواء سعيد حمد آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، واللواء عيد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، واللواء الدكتور علي سنكل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من الضباط والمدربين والضباط المدربين المتقاعدين.

وحول الملتقى، قال العميد بدران الشامسي إن القيادة العامة لشرطة دبي لديها استراتيجية دقيقة ومنظومة متقدمة في مجال التدريب والتأهيل في مختلف التخصصات الشرطية والأمنية، وتمتلك خبرة طويلة وكفاءات بشرية متقدمة، الأمر الذي جعلها مقصداً للعديد من الجهات الشرطية والأمنية في الدولة والمنطقة والعالم، سواء للتدرب أم للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، وإن الملتقى يأتي استكمالاً لهذه الجهود وأداة فعالة ليصبح منصة جامعة للمدربين والخبراء لتبادل المعارف والعلوم والمهارات والخبرات التي تعزز من مستوى الأداء الأمني والشرطي.

وقال العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب إن ملتقى المدربين حدث سنوي مهم يناقش ويطرح أبرز المواضيع التي من شأنها أن ترفع مستوى المعرفة لدى المدربين والخبراء والمحاضرين والمتخصصين في شرطة دبي، حيث يتم اختيار أجندة وبرامج الملتقى بناءً على دراسة تحليلية تشخيصية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لمنظومة التدريب، لما لذلك من دور مهم ينعكس على مستوى أداء الموظفين ليتمكنوا من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وبين المقدم سليمان العامري، المنسق العام للملتقى، أن ملتقى المدربين تضمن جلستي «تاريخ التدريب»، و«الجاهزية الشرطية»، وورشة عن دور المدرب في الوقاية من إصابات التدريب والهادفة إلى خلق تواصل مباشر مع المدربين من مختلف التخصصات مع المتخصصين والخبراء من شرطة في مجال الوقاية من الإصابات في التدريب وتعزيز الجاهزية.

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