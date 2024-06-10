تشغيل محطة جديدة لنقل الطاقة في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن البدء بتشغيل محطة كلباء التجارية لنقل الطاقة وذلك استمراراً لجهود الهيئة في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في المناطق كافة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المحطة 55 مليون درهم وتمت جميع الاختبارات والتشغيل بنجاح.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المحطة الفرعية التجارية الجديدة بكلباء تعد المصدر الرئيس في التغذية الكهربائية للمنطقة والمناطق المجاورة مثل المنطقة التجارية والصناعية بالقرم وواجهة كلباء مول ومدرسة فيكتوريا ونقطة حدود خطم الملاحية.

وأكد أن الهيئة تحرص على تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات وفي أسرع وقت وضمن خطة زمنية محددة وتوفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية في مختلف مناطق إمارة الشارقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل المستمر على تطوير الخدمات.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ المحطة وتوصيلها بالشبكة وتشغيلها وفق أعلى مواصفات الأمن والسلامة وتزويدها أنظمة متطورة لضمان الجودة والكفاءة فتبلغ سعة المحطة 60 م. ف. أ. وتحتوي على 3 محولات كل منها سعة 20 م. ف. أ وتم استخدام أحدث التقنيات في المحطة وتمديد كابلات 33 ك. ف. بطول 25 كم وكابلات 11 ك. ف. بطول 12 كم وتحتوي المحطة على نظام (بي إم. إس) الذي يتضمن أنظمة الدخول وكاميرات مراقبة وأنظمة تكييف ونظام مراقبة درجة حرارة الغرفة وأنظمة الإطفاء.

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