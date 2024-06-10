تخريج دورتي «الشغب التأسيسية» و«تمكين العناصر النسائية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، حفل تخريج دورة الشغب التأسيسية، ودورة تمكين لتأهيل عناصر الشرطة النسائية، اللتين عقدتا في ميدان الإدارة العامة بوقتٍ واحد، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، والعقيد خميس الشامسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والعقيد عيسى حمزة مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات، والعقيد عبد الله بن شيبان مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة بالوكالة، وعدد من ضباط الإدارة العامة والمشاركين في الدورة.

وقال اللواء راشد الفلاسي، إن شرطة دبي حريصة على توفير الأمن والسلامة للجميع، ورفع مستوى كفاءة العاملين، والتمتع بكفاءة وحرفية عالية.

وأشاد اللواء الفلاسي بالعرض، ومدى الانسجام الذي كان واضحاً بين جميع الفرق المشاركة، ووجّه سعادته باستمرار مثل هذه الدورات، مطالباً المنتسبين والمنتسبات بالمحافظة على كل ما تعلموه في الدورة، والدخول في دورات تقديمية قادمة.

وأوضح العقيد خميس الشامسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، أن دورة الشغب التأسيسية، ودورة تمكين وتأهيل عناصر الشرطة النسائية، عقدت بالتعاون مع شرطة الخيالة، والكلاب البوليسية، وتم تدريب المشاركين والمشاركات على أفضل الوسائل والتكتيكات المستخدمة، وتعد هاتان الدورتان من أنجح الدورات، نظراً لإجراء اختبارات مسبقة للمنتسبين والمنتسبات قبل الانضمام، إلى جانب تطبيقات ميدانية، منها تأمين مباريات عديدة في دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز