توعية مرورية بالذكاء الاصطناعي 

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة توظيف الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية بالمدارس باستخدام الروبوت المروري في البرامج والفعاليات.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير المديرية أن المبادرة تركز على تعامل المجتمع المدرسي مباشرة مع الروبوت المروري خلال تقديمه التوعية عبر توظيف التقنيات الحديثة بطريقة مبتكرة وذكية بهدف تعزيز التوعية والثقافة المرورية وتطبيق اللوائح المرورية.

وذكر أن الروبوت المروري يعد صديقاً للمجتمع المدرسي ويقدم مادة غنية بالصور والفيديوهات والصوت النقي في التثقيف والتوعية المرورية في مختلف المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي أو بمختلف الفعاليات التي تشارك فيها شركاءها الرئيسيين إلى جانب الدور الرئيسي في التوعية بالمدارس.

وأضاف إن المبادرة تشهد تفاعلاً كبيراً من الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية في التعامل مباشرة والتخاطب مع الروبوت.

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