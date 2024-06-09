الإمارات.. غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً مغبر أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب، وتكون حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية و سرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36 و المد الثاني عند الساعة 02:39 و الجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:33.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 49: 12، والجزر الثاني عند الساعة 06:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 70 20

دبي 43 32 65 25

الشارقة 43 30 70 25

عجمان 41 32 05 30

أم القيوين 41 29 80 30

رأس الخيمة 43 30 80 20

الفجيرة 40 31 70 15

العـين 45 30 65 10

ليوا 47 28 80 15

الرويس 45 27 80 20

السلع 46 28 85 15

دلـمـا 40 31 80 30

طنب الكبرى 38 30 85 35

طنب الصغرى 38 30 85 35

أبو موسى 38 30 85 35

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