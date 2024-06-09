ISBM الجامعة الدولية السويسرية الذكية للتجارة والاقتصاد تحتفل بعامها الثاني في دبي

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مرحبا بكم عزيزي الطالب والطالبة، ندخل في هذه الفترة بمرحلة القبول الجامعي لطلاب الثانوية وما بعدها، لذلك تسلط الجريدة على جامعة دولية لديها فرع في دبي لخدمة الطلاب العرب في الخليج، جامعة تحتفل به بعامها الثاني في الإمارات وتقدم تعليم عن بعد ايضاً للطلاب من كل الوطن العربي وخاصة الخليج، لذلك ارسلنا بعض الأستفسارات للأكاديمية في دبي عنهم. في هذا الحوار سنتكلم مع عبدالفتاح الجمالي المشرف على فرع دبي من سويسرا.

المقال بقلم، الصحفي احمد السعيد

عن الجامعة: الجامعة تأسست في مدينة لوسيرن السياحية الشهيرة في سويسرا عام 1999، الجامعة كانت تقدم حتى عام 2022 فقط حتى درجة الماجستير، تم فتح فرع الدارسة بالعربي عام 2013 وتم قرار إنشاء فرع دبي قبل بضع سنوات، الجامعة حاصلة على اعتماد هيئة المعرفة في حكومة دبي كأكاديمية تقدم 18 دبلوم دراسات متقدم وتصادق من حكومة دبي، الشهادات الجامعية تصادق من السفارة الإمارتية في سويسرا والخارجية الإمارتية ايضاً، هذه المعلومات بحسب ما فهمنا من موقع الجامعة، الجامعة مصنفة ضمن افضل 100 جامعة اقتصاد حول العالم بحسب QRNW

الصحفي: مرحبا دكتور، ارجو ان تشرح لنا لماذا اخترتم دبي؟

الجواب: دبي تعتبر اشهر واهم مدينة عربية، وهي مدينة فعلاً رحبت بنا عندما راسلناهم في عام 2022 لفتح فرع لنا، لقد كان الاختيار صعب فقد تلقينا اكثر من عرض من اكثر من دولة عربية ولكن قرر مجلس الإدارة لدينا بأن يختار دبي كونها تعتبر اكثر مدينة متنوعة من ناحية الجنسيات والأعراق

الصحفي: في دبي انتم حصلتم على موافقة هيئة المعرفة في حكومة دبي، ما هي هذه الفائدة للطلاب العربي؟

الجواب: نحن معتمدين من اكثر من هيئة اعتماد دولية حكومية والترخيص من هيئة المعرفة يؤكد اننا نعمل دائماً بحسب معاير الدولة المستضيفة، لدينا فروع وندرس بأكثر من للغة، الفائدة ان الطالب عند التخرج يستطيع ان يصادق كل الدبلومات المهنية لدينا مباشرة من حكومة دبي وهذا يسمح له العمل مباشرة هنا.

الصحفي: تحتفلون بالعام الثاني، ما هو عدد الطلاب العرب لديكم اليوم؟

الجواب: منذ عام 2013 ونحن نقدم الدراسة باللغة العربية، لدينا اليوم اكثر من 500 طالب عربي من اصل 1800 طالب يدرسون لدينا سنوياً

الصحفي: ما هي لغات الدراسة لديكم

الجواب: الدراسة لدينا متاحة باللغة الإنجليزية، العربية، الروسية بالاضافة الى اللغة المحلية (الألمانية)

الصحفي: هل يمكن الدارسة عن بعد 100% وبالعربي 100%؟

الجواب: نعم يمكن، لدينا فريق من اكثر من 50 موظف عربي و الدراسة باللغة العربية تكون فقط عن بعد لتضاربها مع شروط مكتب الهجرة السويسري و هذا أيضا كان أحد أهم الأسباب لافتتاحنا لفرع في دبي

الصحفي: ما هي الإعتمادات لديكم وما هو تصنيفكم؟

الجواب: الجواب هنا له شقين، على الصعيد المحلي الإعتماد والإعتراف هذا شيء كنا نركز عليه دائماً، كنا نستطيع ان نفتح مثلاً في منقطة ثانية بالإمارات ونقدم ما نرغب به بدون تصريح وترخيص كما فعل و يفعل الكثير للاسف و هنا لا نرغب الخوص بأي أسماء، ولكن لأننا نهتم بالجودة فتحنا في دبي، وقبل البداية قامت هيئة المعرفة بفحص المقر في دبي وتأكدوا انه يوافق متطلباتهم. وعلى الصعيد الدولي، لدينا اعتماد المجلس الأوروبي للكليات إدارة الأعمال الرائدةECLBS وهو حالياً اشهر اعتماد للاقتصاد وإدارة الأعمال في أوروبا وتعترف به اشهر هيئات الاعتماد الحكومية مثل في هولندا وبريطانيا ومالطا وملدوفا وكوسوفر وغيرهم، هذا الاعتماد يدار مباشرة من هيئات حكومية دولية مثل الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي التي ايضاً تعترف بهذا الاعتماد. ولدينا اعتماد BSKG التابع لوزارة التعليم في منطقة EEA او ما يعرف باسم البوروسيا (أوروبا واسيا) ولدينا اعتماد EDU وهو اعتماد تم تأسيسه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ووزارة التعليم في جمهورية بالاو، ولدينا الاعتماد السويسري المستقل GQA ولدينا ايضاً اعتماد بريطاني معترف به من قبل حكومة بريطانيا واسمه ASIC ، وهذا وبالطبع حاصلين على جودة الأيزو للتعليم

الصحفي: اخر سؤال، كيف سويسرا وبالعربي؟

الجواب: عدد العرب في سويسرا قليل ولكن الحمدلله فنحن اقلية مترابطة نحاول ان نساعد بعضنا ونهدف لكي نقدم تعليم عالي الجودة من سويسرا

اسم الجامعة بالإنجليزي

International School of Business Management ISBM Switzerland

ومقرها في سويسرا في

Industriestrasse 59, 6034 Inwil, Canton of Lucerne, Switzerland

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