شرطة دبي تنظم ملتقى المدربين بمشاركة 400 مدرب متخصص

المصدر: وام

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نظمت شرطة دبي ملتقى المدربين بمشاركة أكثر من 400 مدرب ومدربة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وافتتح اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الملتقى الذي تناول مراحل تطور التدريب في شرطة دبي منذ التأسيس وحتى الوقت الحاضر إضافة إلى التوجهات المستقبلية ودور سياسة وثقافة الجاهزية في تعزيز منظومة العمل.

وتناولت جلسات الملتقى تاريخ التدريب والجاهزية الشرطية و الوقاية من إصابات التدريب وعصفا ذهنيا عن السعادة الوظيفية للمدربين ومستقبل التدريب مع الخبراء ومنظومة تأهيل مدربي الرياضة على مستوى الشرطة.

حضر الملتقى اللواء متقاعد ناصر عبدالرزاق الرزوقي،و اللواء سعيد حمد آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، و اللواء عيد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، و اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، و اللواء الدكتور علي سنكل المستشار الصحي لشرطة دبي، والعميد بدران الشامسي مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من الضباط والمدربين والضباط المتقاعدين.

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