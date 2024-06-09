حكومتا الإمارات وأذربيجان تطلقان "منتدى تبادل الخبرات الوزاري " في باكو الثلاثاء المقبل

المصدر: وام

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تنظم حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين منتدى تبادل الخبرات الوزاري، ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة تستهدف توفير منصة للتعاون الثنائي والتواصل بين قيادات حكومتي البلدين لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض قصص النجاح الحكومي.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن تنظيم منتدى تبادل الخبرات الوزاري، يأتي في سياق تطور العلاقات الثنائية والشراكة البناءة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أذربيجان وضمن مسار تصاعدي للتعاون، تجسد مؤخراً بإطلاق شراكات استراتيجية في مجالات جديدة، ما يترجم توجهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتوسيع مجالات الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية الهادفة لخير الشعبين الصديقين.

وقال محمد القرقاوي إن المنتدى سيوفر منصة للقيادات الحكومية من البلدين لتبادل المعرفة ومشاركة الأفكار والخبرات والتجارب وقصص النجاح، واستعراض منظومة الفرص المستقبلية لتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالقطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بجودة حياة المجتمع.

يشارك في المنتدى من دولة الإمارات، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة محمد عبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

ويضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، سعادة حنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية، وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية، وحمدة بن كلبان مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.

ويمثل المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات بين حكومتي الإمارات وأذربيجان منصّة استثنائية تم تطويرها لتعزيز التواصل مع الوزراء والمسؤولين والقيادات الإماراتية عبر حوارات تفاعلية استراتيجية ومناقشات شاملة تتناول عدداً من المشاريع المشتركة الهادفة لصناعة المستقبل في جمهورية أذربيجان.

يهدف المنتدى إلى تعزيز مبادرات تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجالات استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها.

ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الحوارات الوزارية ضمن أكثر من 20 جلسة واجتماعا، لتبادل المعرفة في مختلف المجالات بين وزراء حكومة دولة الإمارات ونظرائهم في حكومة جمهورية أذربيجان، إضافة إلى جلسات تستعرض الخبرات الدولية بهدف استلهام الرؤى العالمية وأفضل الممارسات، إضافة إلى ورش عمل تستعرض أفضل التجارب الحكومية التي طورتها الدولة.

وسيعمل المشاركون على تبادل الأفكار لتطوير مشاريع استراتيجية مؤثرة في 6 مجالات تشمل؛ التنويع الاقتصادي والاستثمار، وحماية البيئة والطاقة الخضراء، والتعليم، والصحة، وجودة الحياة الاجتماعية، والخدمة العامة والابتكار.

يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان كانتا قد أطلقتا في نوفمبر 2022 شراكة استراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، في 7 محاور عمل تشمل التميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات، والتنافسية والإحصاء، والسياسات والاستراتيجيات، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي.

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