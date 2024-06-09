«الإمارات للأورام» تكرم 100 متعافٍ من السرطان

المصدر: دبي – جميلة إسماعيل

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نظمت جمعية الإمارات للأورام، بالتعاون مع الجمعية الخليجية للأورام، احتفالية في مكتبة محمد بن راشد، بمناسبة الشهر العالمي للمتعافين من مرض السرطان، لتكريم وتخريج عدد من المرضى الناجين من جميع الفئات العمرية بالدولة للعام الجاري.

وشهد الحفل مشاركة 100 شخص من المتعافين من 20 مستشفى، بمختلف إمارات الدولة، لبث الأمل في نفوس المرضى وأسرهم، والتأكيد على أن المريض يمكنه أن يعيش حياة طبيعية بعد إنهاء العلاج.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس الجمعية : «يسعى الحدث إلى تغيير نظرة المجتمع لمرض السرطان، وتسليط الضوء على دور الجهات الصحية والمؤسسات الخيرية والمستشفيات الحكومية والخاصة في تقديم الدعم والعلاج اللازم، وتم خلال الاحتفال، تكريم الناجين من جميع الفئات العمرية وتسليمهم الشهادات، حيث قاموا بقرع جرس الأمل، رمز القوة والانتصار على المرض، وسط أجواء من الفرح بحضور عائلاتهم».

وأضاف: «يقود التشخيص المبكر والعلاج الفعال بشكل كبير إلى التعافي الكامل والعودة إلى الحياة الطبيعية»، مشيراً إلى أن أعداد المتعافين في تزايد مستمر بفضل تقدم الطب الحديث، وتوفر كافة طرق العلاج في الإمارات، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة التي توفر كافة الخدمات والمعدات والخبرات العالمية في الدولة، ما يعزز فرص التعافي من المرض.

وأوضح أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة ضمن أقل خمس دول في العالم في وفيات السرطان، مشيداً بالإمكانات الطبية المتقدمة والوعي الكبير بالمجتمع، وزيادة الإقبال على الفحص المبكر، كما أن نسبة تعافي مرضى السرطان تصل إلى 70 %، ما يؤكد أن المرض ليس نهاية الحياة.

وسلط مختصون في الأورام خلال الاحتفالية، الضوء على أهمية الدعم النفسي من العائلة والمجتمع المهني للمريض، وأكدوا ضرورة التشخيص المبكر لتفادي تطور المرض، مستعرضين التساؤلات الشائعة التي ترد بعد التعافي، والمتعلقة بنمط الحياة، وقدموا نصائح تساعد المتعافين على البقاء بصحة جيدة، والانخراط في الدور التوعوي.

ورود وهدايا

وفي احتفالية نظمتها جمعية الإمارات للأورام في مدينة العين، أسعدت شرطة أبوظبي 80 من المرضى المتعافين من السرطان، بتوزيع الورود والهدايا.

وأكد العقيد سيف محمد العامري، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون المرور بمنطقة العين، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في المبادرات الإنسانية واهتمامها المتواصل بإسعاد المجتمع ودعم الناجين وحل المشكلات التي قد يواجهونها بعد اجتيازهم لمرض السرطان والتعاضد معهم.

وهنأ المقدم علي صالح العامري، نائب مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمنطقة العين، الناجين من مرض السرطان على إرادتهم القوية في مكافحة المرض، وتمنى لهم السعادة.

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