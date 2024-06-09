شرطة دبي تعزز منظومة الابتكار والدفع بالمواهب البشرية

المصدر: دبي - البيان

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شهد العقيد الدكتور محمد حسن الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، حفل ختام دورة إدارة الابتكار لمنتسبي دبلوم «الابتكار والبحث، والتطوير» في نسخته الخامسة، بمشاركة 22 منتسباً من مختلف القطاعات والتخصصات في شرطة دبي، والذي نظمه مجلس الابتكار بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والمعهد العالمي لإدارة الابتكار، وسيابارتنرس

وأكد العقيد الجناحي، أن دبلوم «الابتكار والبحث والتطوير»، انطلق قبل أربعة أعوام لضمان استدامة تطوير منظومة الابتكار، والدفع بالمواهب والكوادر البشرية نحو تقديم أفكار إبداعية ودعمها بالممكنات والحوافز والدعم اللوجستي المناسب، وتبني المشاريع الابتكارية لخدمة العمل الشرطي والأمني.

وبين العقيد الجناحي، أن الدورة التي يقدمها، الدكتور عبد الرحمن زريق وفوزي الأسدي، من معهد جيمي، يتضمن التعريف بمفاهيم الابتكار، والابتكار المؤسسي، والعقلية الابتكارية للفرد، وبرامج تخصصية في الابتكار، وكيف وأين يمكننا الابتكار، وقائدي الابتكار، واستراتيجية الابتكار، وثقافة الابتكار، وغيرها من المحاور التي من شأنها رفع قدرات منتسبي الدبلوم في مجال الابتكار وفقاً لأحدث الأسس والمعايير المتبعة عالمياً.

من جانبه، قال الرائد الدكتور عبدالله اشكناني مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية : إن الدبلوم يشمل جانبين، النظري والتطبيقي، إلى جانب الزيارات الميدانية لشركات خاصة تقنية تخصصية، وزيارات ميدانية خارج الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا عالمياً.

وأضاف أن الدبلوم، خرج أكثر من 100 منتسب، نظراً لدقة معايير اختيار المرشحين للانتساب للدبلوم، وإجراء اختبارات، ثم انضمام من يجتازون تلك الاختبارات للبدء في الدبلوم، والتحول إلى الجانب التطبيقي في مختبر الابتكار بشرطة دبي، يليها التدقيق الأولي على أفكار المشاريع، واعتماد الأفكار، والبدء في تطبيق أفكار المشاريع، والتقييم الأولي لدى نجاحها، ثم التقييم النهائي، وانتهاءً بتخريج الدفعة.

وأكد أن الدبلوم يهدف لتعزيز ثقافة الابتكار، والدفع بالكوادر البشرية لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

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