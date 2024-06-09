شرطة دبي تستعرض جهودها في بناء بيئة صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة المرقبات، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، وفداً من جمعية الإمارات للتوحد، لاستعراض جهود شرطة دبي في بناء بيئة صديقة لأصحاب الهمم.

واستقبل الوفد، المقدم الدكتور سلطان فايز الشامسي من مركز المرقبات، ومن الجمعية، فاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، والمهندسة أمل سالم الكربي، المنسق العام للجمعية، بحضور ماجد الشيخ، منسق عام مجلس تمكين أصحاب الهمم، وأعضاء المجلس. واستمع الوفد، خلال زياته، إلى شرح حول جهود شرطة دبي الداعمة لأصحاب الهمم بمختلف فئاتهم.

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